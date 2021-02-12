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12 лютого 2021, 17:54 74

У Миколаєві чиновники "Укрзалізниці" організували схему фіктивного ремонту двигунів

12 лютого 2021, 17:54 74
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Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів службовими особами
Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів службовими особами
Фото: СБУ
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У Миколаєві працівники СБУ припинили схему привласнення коштів із бюджету чиновниками "Укрзалізниці" під час ремонту двигунів дизель-потягів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники однієї із підрядних фірм, яка мала повністю відремонтувати вузли та агрегати двигунів, змовилися із чиновниками державного підприємства, в результаті чого було виконано лише косметичний ремонт.

Неякісна заміна деяких агрегатів спричинила б вихід із ладу обладнання за декілька днів після прийняття вузла в експлуатацію”, - йдеться в повідомленні.

Була відкрита справа за фактом присвоєння та розтрата майна, СБУ провела обшуки, в ході яких підтвердились факти неякісного та фіктивного ремонту двигунів.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ затримала банду, яка займались вимаганням у чотирьох областях.

СБУ Укрзализныця чиновники кримінальна справа Миколаїв корупція

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