У Дніпрі СБУ затримала банду, яка займались вимаганням у чотирьох областях

Зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого підприємця

Зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого підприємця

Фото: СБУ

Під час спецоперації у Дніпрі працівники Служби безпеки України припинили діяльність “силового крила” міжрегіональної злочинної організації, яка займалася залякуванням людей у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, після затримання лідера угруповання на прізвисько "Арієць” у квітні 2020 року, частина його учасників продовжила кримінальну діяльність.

Фігуранти, які входили до складу "силового крила” банди, займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих. Оперативники СБ України задокументували, що зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій”, - йдеться в повідомленні.

Зловмисники "гарантували” чоловіку безперешкодне ведення бізнесу і у випадку несплати грошей погрожували насильством та фізичною розправою.

Співробітники Служби безпеки України, із залученням Центру спеціальних операцій "А", затримали у Дніпрі трьох активних учасників угруповання під час передачі частини грошей... один із фігурантів намагався втекти на автомобілі, проте був оперативно затриманий правоохоронцями”, - додали в СБУ.

Тепер вирішується питання повідомлення злочинцям про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ спіймала двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані щодо боєготовності армії.