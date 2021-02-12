В Николаеве чиновники "Укрзализныци" организовали схему фиктивного ремонта двигателей
В Николаеве работники СБУ пресекли схему присвоения средств из бюджета чиновниками "Укрзализныци" во время ремонта двигателей дизель-поездов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, руководители одной из подрядных фирм, которая должна была полностью отремонтировать узлы и агрегаты двигателей, сговорились с чиновниками государственного предприятия, в результате чего был выполнен лишь косметический ремонт.
Некачественная замена некоторых агрегатов вызвала бы выход из строя оборудования через несколько дней после принятия узла в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Было открыто дело по факту присвоения и растраты имущества, СБУ провела обыски, в ходе которых подтвердились факты некачественного и фиктивного ремонта двигателей.
Напомним, в Днепре СБУ задержала банду, которая занимались вымогательством в четырех областях.