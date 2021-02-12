У МВС хочуть посилити покарання для п'яних водіїв

МВС пропонує додати нову міру покарання за водіння в нетверезому вигляді

МВС пропонує додати нову міру покарання за водіння в нетверезому вигляді

Фото: сайт МВС

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

"Минулого року 129 340 раз українські водії сідали за кермо пʼяні, це було встановлено патрульною поліцією. Скільки мільйонів разів українські водії сідали за кермо в нетверезому стані, а ми цього не змогли помітити? Хтось тихенько проїхав додому пʼяний. З цих 129 340 осіб найбільш агресивними негідниками було ще 9 456, це люди, які сіли за кермо в нетверезому стані повторно. І після того, як їх піймали, ще 7 904 людини сіли за кермо в нетверезому стані втретє", — навів статистику Геращенко.

За його словами, МВС пропонує додати нову міру покарання за водіння напідпитку.

"Законопроєкт 2695, який буде розглядатися у вівторок, поставить крапку в цьому питанні. Річ у тому, що зараз досить великий штраф: 10 200 грн, повторно -— 20 400 грн. Але це не зупиняє негідників, вони знову і знову сідають за кермо в нетверезому стані. Ми запропонували в законопроєкті, щоб за повторність був адміністративний арешт. Суддя зможе взяти таку людину і сказати: ні, друже, ти не будеш їздити пʼяним, якщо ти другий, третій раз сідаєш, у тебе буде можливість сісти на 10 діб і подумати", — сказав Антон Геращенко.

Нагадаємо, що МВС буде чітко виконувати рішення РНБО про санкції проти телеканалів.