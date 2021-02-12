Глава ВР Разумков підписав закон про Бюро економічної безпеки

Він передав документ на підпис президенту

Він передав документ на підпис президенту

Фото: УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" (№3087-д) і передав його на підпис президенту.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради, пише RegioNews.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон про Бюро економічної безпеки України (проєкт №3087-д)", - йдеться у повідомленні.

Документом передбачається, що Бюро економічної безпеки буде утворено як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Законом визначаються завдання та повноваження цього органу, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників, а також основи співпраці Бюро з іншими установами, підприємствами, організаціями.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.