Мовний обмудсмен прийняв понад 600 скарг і звернень громадян від середини січня

Найбільше звертаються мешканці Київщини та столиці

Найбільше звертаються мешканці Київщини та столиці

Фото з відкритих джерел

605 скарг і звернень громадян надійшло до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови (мовного омбудсмена) з 16 січня до 11 лютого поточного року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

З 16 січня до 11 лютого 2021 року до уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод і обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій і додаткової інформації звернулися 605 громадян з різних куточків України, - йдеться в повідомленні прес-служби мовного омбудсмена.

Зазначено, що найбільше звернень і скарг надалі надходить із Києва та Київської області (276). У східних, південних і західних областях України - незначна кількість можливих порушень (Луганська область - 7, Миколаївська - 6, Донецьк - 4, Тернопільська - 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька області - по 2 звернення).

Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії веб-сайтів про надання послуг сайтів інтернет-магазинів. Ще 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоджання та обмеження в користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявили кияни.

Крім того, і далі надходить інформація про використання державної мови деякими депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, а також про можливі порушення мовного законодавства у сфері освіти.

Як повідомлялося раніше, мовний омбудсмен розповів про обслуговування українською за тиждень: майже 200 скарг.