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12 февраля 2021, 16:58 60

Языковой омбудсмен принял более 600 жалоб и обращений граждан от середины января

12 февраля 2021, 16:58 60
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Больше всего обращаются жители Киевщины и столицы
Больше всего обращаются жители Киевщины и столицы
Фото из открытых источников
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605 жалоб и обращений граждан поступило в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка (языкового омбудсмена) с 16 января до 11 февраля текущего года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

С 16 января до 11 февраля 2021 года к уполномоченному по защите государственного языка относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, предоставления консультаций и дополнительной информации обратились 605 граждан из разных уголков Украины, - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Отмечено, что больше всего обращений и жалоб, как и раньше, поступает из Киева и Киевской области (276). В восточных, южных и западных областях Украины - незначительное количество возможных нарушений (Луганская область - 7, Черкасская - 6, Донецк - 4, Тернопольская - 4, Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая области - по 2 обращения).

Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии веб-сайтов об оказании услуг сайтов интернет-магазинов. Еще 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) обнаружили киевляне.

Кроме того, и далее поступает информация о применении государственного языка некоторыми депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья, а также о возможных нарушения языкового законодательства в сфере образования.

Как сообщалось ранее, языковой омбудсмен рассказал об обслуживании на украинском за неделю: почти 200 жалоб.

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