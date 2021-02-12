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12 лютого 2021, 12:01 660

На Чернігівщині викрили корупційну схему із землями Нацакадемії аграрних наук

12 лютого 2021, 12:01 660
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Фото: СБУ
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На Чернігівщині правоохоронці запобігли незаконному відчуженню земель державного підприємства Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у 2017 році дослідне господарство подало до Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області документацію на реєстрацію земельної ділянки загальною площею 128 гектарів. Під час подальшої процедури переведення землі у постійне користування підприємству було виявлено, що кадастровий реєстратор вніс несанкціоновані зміни в її конфігурацію.

В інтересах приватних виробників сільгосппродукції посадовець штучно зменшив площу ділянки майже вдвічі. Такі дії дозволяли відчуження 52 гектарів землі дослідного господарства та її передачу у приватну власність", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи реєстратора. Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею.

Держгеокадастр земля корупція Схеми СБУ

 
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