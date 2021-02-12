На Чернігівщині викрили корупційну схему із землями Нацакадемії аграрних наук

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до оборудки

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до оборудки

Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у 2017 році дослідне господарство подало до Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області документацію на реєстрацію земельної ділянки загальною площею 128 гектарів. Під час подальшої процедури переведення землі у постійне користування підприємству було виявлено, що кадастровий реєстратор вніс несанкціоновані зміни в її конфігурацію.

В інтересах приватних виробників сільгосппродукції посадовець штучно зменшив площу ділянки майже вдвічі. Такі дії дозволяли відчуження 52 гектарів землі дослідного господарства та її передачу у приватну власність", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи реєстратора. Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею.