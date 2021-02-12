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12 февраля 2021, 12:57 478

В Киеве, Херсоне и еще ряде городов моряки вышли на протесты против коррупции

12 февраля 2021, 12:57 478
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Они просят вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского
Они просят вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского
Фото: Укринформ
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Сегодня, 12 февраля, в Одессе, Киеве, Херсоне, Измаиле и Мариуполе работники морского транспорта вышли на акции протеста против коррупции в сфере дипломирования моряков.

Об этом сообщает Укринформ, портал Ubr.ua, передает RegioNews.

Так, в Херсоне работники морского транспорта пикетировали здание областной государственной администрации и облсовета. К участникам акции вышел заместитель главы ОГА Вадим Чабан.

Он пообещал, что областная администрация создаст рабочую группу для наработки необходимых мер на уровне области для преодоления коррупционных схем в морской отрасли.

Кроме того, моряки перекрывали трассу Одесса - Киев в районе КПП "Дачное", на организаторов акции правоохранители составили административный протокол за нарушение карантинных норм. Акцию протеста моряки продолжили под зданием Одесской ОГА. Они требуют, чтобы к ним вышел глава администрации Сергей Гриневецкий и передал их требования президенту Владимиру Зеленскому.

Также акция протеста моряков состоялась в Киеве возле посольства США. Митингующие требовали вмешательства президента Владимира Зеленского в ситуацию и устранения коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта.

Напомним, протест против взяток: под Одессой моряки снова перекрыли трассу на Киев.

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