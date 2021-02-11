09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
11:59  11 лютого
На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 13:54 686

Правоохоронці здійснюють обшуки в АТ "Харківобленерго"

11 лютого 2021, 13:54 686
Читайте также на русском языке
Обшукують не лише службові приміщення, а й помешкання працівників
Обшукують не лише службові приміщення, а й помешкання працівників
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тривають обшуки в АТ "Харківобленерго" в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підприємства та заволодіння коштами акціонерного товариства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Сьогодні, 11 лютого, слідчі ГУНП в Харківській області за оперативним супроводженням УСР в Харківській області ДСР НПУ проводять низку обшуків у службових приміщеннях АТ "Харківобленерго", ряду юридичних осіб приватного права та за місцями мешкання працівників товариства.

Обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підприємства та заволодіння коштами акціонерного товариства.

Досудове розслідування відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, - йдеться в повідомленні поліції.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що вчора НАБУ завітало з обшуками на "Енергоатом": розслідують схему зі збитками на 2,4 мільярда.

обшук Харьків обленерго привласнення поліція

Нацполіція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, які розпочали у 2020 році
11 лютого 2021, 12:51
Затриманих напередодні "тітушек" організації Ківи відпустили в поліції
11 лютого 2021, 10:02
В одній з будівель Києва поліція знайшла зброю та гранати
11 лютого 2021, 09:24
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram