Правоохоронці здійснюють обшуки в АТ "Харківобленерго"

Обшукують не лише службові приміщення, а й помешкання працівників

Обшукують не лише службові приміщення, а й помешкання працівників

Фото з відкритих джерел

Тривають обшуки в АТ "Харківобленерго" в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підприємства та заволодіння коштами акціонерного товариства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Сьогодні, 11 лютого, слідчі ГУНП в Харківській області за оперативним супроводженням УСР в Харківській області ДСР НПУ проводять низку обшуків у службових приміщеннях АТ "Харківобленерго", ряду юридичних осіб приватного права та за місцями мешкання працівників товариства.

Обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підприємства та заволодіння коштами акціонерного товариства.

Досудове розслідування відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, - йдеться в повідомленні поліції.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що вчора НАБУ завітало з обшуками на "Енергоатом": розслідують схему зі збитками на 2,4 мільярда.