Для топ-менеджера Украероруху проситимуть арешт з заставою у 2 мільйони

На такому запобіжному заході наполягатиме прокуратура

На такому запобіжному заході наполягатиме прокуратура

Фото Київської міської прокуратури

Для затриманого сьогодні за підозрою у шахрайстві топ-менеджера ДП «Украерорух» прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для одного із заступників директора держпідприємства "Украерорух”, якого підозрюють у шахрайстві на 100 тис. доларів.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, прокурор проситиме застосувати тримання під вартою із заставою у сумі близько 2 млн грн, — сказала Максимець.

Як повідомлялося, заступнику директора "Украероруху" оголосили підозру: вимагав $100 тисяч хабара від підприємців. Посадовець обіцяв фермерам у сприянні в отриманні ділянок площею 2000 га.