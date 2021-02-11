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11 лютого 2021, 18:50 441

Для топ-менеджера Украероруху проситимуть арешт з заставою у 2 мільйони

11 лютого 2021, 18:50 441
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На такому запобіжному заході наполягатиме прокуратура
На такому запобіжному заході наполягатиме прокуратура
Фото Київської міської прокуратури
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Для затриманого сьогодні за підозрою у шахрайстві топ-менеджера ДП «Украерорух» прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для одного із заступників директора держпідприємства "Украерорух”, якого підозрюють у шахрайстві на 100 тис. доларів.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, прокурор проситиме застосувати тримання під вартою із заставою у сумі близько 2 млн грн, — сказала Максимець.

Як повідомлялося, заступнику директора "Украероруху" оголосили підозру: вимагав $100 тисяч хабара від підприємців. Посадовець обіцяв фермерам у сприянні в отриманні ділянок площею 2000 га.

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