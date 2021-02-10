Доба в ООС: чотири порушення тиші, бойовики поранили українського військового

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

Фото: із відкритих джерел

10 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски. Внаслідок цього український воїн отримав вогнепальне поранення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовця оперативно перевезли до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Крім того, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь в бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-4”, - додали в штабі ООС.

На прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі три порушення за минулу добу, бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї.