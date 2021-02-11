Сутки в ООС: два нарушения "тишины", погиб украинский военный

Боевики стреляли из гранатометов и снайперского оружия

Боевики стреляли из гранатометов и снайперского оружия

Фото: из открытых источников

11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.

В результате выстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", - добавили в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ. Также в течение суток саперы в зоне ООС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.