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11 лютого 2021, 11:02 14

На Київщині затримали терористів організації "ІДІЛ"

11 лютого 2021, 11:02 14
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Учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ
Учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ
Фото: СБУ
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На Київщині Служба безпеки України викрила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Його лідером є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що лідер організації у 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і підібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

Учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІД", - йдеться у повідомленні.

За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи.

До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Нагадаємо, раніше в Одесі вилучили 750 кг психотропу, який використовують терористи ІДІЛ.

СБУ терористи кримінальна справа конфлікт область

 
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