09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
18:37  11 февраля
Сутки в ООС: два нарушения "тишины", погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 17:25 384

"Донбасс не бросим": Путин заявил, что Россия будет поддерживать террористов "ЛДНР"

11 февраля 2021, 17:25 384
Читайте також українською мовою
Он рассказал о перспективе присоединения оккупированного Донбасса к России
Он рассказал о перспективе присоединения оккупированного Донбасса к России
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Российской Федерации Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ заявил, что Кремль "не бросит" Донбасс.

Об этом сообщила русская служба BBC, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, которая ранее призвала Кремль аннексировать оккупированные районы Донбасса, планирует ли Россия и в дальнейшем поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины, Путин заявил, что "Донбасс не кинут".

Как пишет издание Коммерсантъ, Симоньян спрашивала, "не пора ли наступить "русскому лету", намекая, что Россия должна забрать Донбасс к себе, потому что "по нему снова начнут стрелять".

Но мы же не бросим Донбасс, - спрашивала Маргарита Симоньян. Нет, Донбасс не бросим, ​​- обещал Владимир Путин", - пишет издание.

Он также заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России "сложный и важный" и что он, как президент, может принимать такие решения "только в интересах всех россиян" и опираясь на то обстоятельство, что касается их прав. И что "исходя из этого, надо смотреть и взвешивать".

Напомним, ранее депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ поздравил избирателей изображением Путина.

ОРДЛО Донбасс Россия Владимир Путин заявление российские военные террористы

На Донбассе боевики убили нашего защитника
11 февраля 2021, 11:59
Зеленский поехал на Донбасс с послами G7
11 февраля 2021, 11:45
На Киевщине задержали террористов организации "ИГИЛ"
11 февраля 2021, 11:02
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram