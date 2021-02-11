"Донбасс не бросим": Путин заявил, что Россия будет поддерживать террористов "ЛДНР"

Он рассказал о перспективе присоединения оккупированного Донбасса к России

Он рассказал о перспективе присоединения оккупированного Донбасса к России

Фото: из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ заявил, что Кремль "не бросит" Донбасс.

Об этом сообщила русская служба BBC, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, которая ранее призвала Кремль аннексировать оккупированные районы Донбасса, планирует ли Россия и в дальнейшем поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины, Путин заявил, что "Донбасс не кинут".

Как пишет издание Коммерсантъ, Симоньян спрашивала, "не пора ли наступить "русскому лету", намекая, что Россия должна забрать Донбасс к себе, потому что "по нему снова начнут стрелять".

Но мы же не бросим Донбасс, - спрашивала Маргарита Симоньян. Нет, Донбасс не бросим, ​​- обещал Владимир Путин", - пишет издание.

Он также заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России "сложный и важный" и что он, как президент, может принимать такие решения "только в интересах всех россиян" и опираясь на то обстоятельство, что касается их прав. И что "исходя из этого, надо смотреть и взвешивать".

Напомним, ранее депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ поздравил избирателей изображением Путина.