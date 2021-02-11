09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
11:59  11 лютого
На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 11:45 50

Зеленський поїхав на Донбас з послами G7

11 лютого 2021, 11:45 50
Читайте также на русском языке
Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій
Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. З ним на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише RegioNews.

"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ.

Донбас Україна війна обстріл президент

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram