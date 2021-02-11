Зеленський поїхав на Донбас з послами G7
Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій
Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. З ним на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише RegioNews.
"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ.
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