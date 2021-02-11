Заместитель главы Львовской ОГА написал заявление об отставке

Он работал в должности заместителя председателя ОГА почти полтора года

Он работал в должности заместителя председателя ОГА почти полтора года

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Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Причину увольнения чиновник не называет, однако он заявил, что это связано с его переходом на другое место работы.

Еще сегодня-завтра работаю. Есть определенные процедурные вопросы. Увольнение связано с переходом на другую должность", - рассказал он.

По информации издания Zaxid.net, 18 января этого года Грень подал декларацию о доходах, в которой указал, что претендует на должность руководителя Западного междурегионального управления Министерства юстиции во Львове.

Справка: Тарас Грень был назначен на должность заместителя главы Львовской ОГА в сентябре 2019 года. До этого он возглавлял Главное территориальное управление юстиции во Львовской области. Также чиновник работал руководителем управления юстиции в Волынской и Черновицкой областях, возглавлял Региональное отделение Фонда государственного имущества в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее заместитель главы Харьковськой ОГА Грицков написал заявление об увольнении.