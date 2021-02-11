Заместитель главы Львовской ОГА написал заявление об отставке
Заместитель главы Львовской областной государственной администрации Тарас Грень написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Причину увольнения чиновник не называет, однако он заявил, что это связано с его переходом на другое место работы.
Еще сегодня-завтра работаю. Есть определенные процедурные вопросы. Увольнение связано с переходом на другую должность", - рассказал он.
По информации издания Zaxid.net, 18 января этого года Грень подал декларацию о доходах, в которой указал, что претендует на должность руководителя Западного междурегионального управления Министерства юстиции во Львове.
Справка: Тарас Грень был назначен на должность заместителя главы Львовской ОГА в сентябре 2019 года. До этого он возглавлял Главное территориальное управление юстиции во Львовской области. Также чиновник работал руководителем управления юстиции в Волынской и Черновицкой областях, возглавлял Региональное отделение Фонда государственного имущества в Ивано-Франковской области.
Напомним, ранее заместитель главы Харьковськой ОГА Грицков написал заявление об увольнении.