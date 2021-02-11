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11 февраля 2021, 13:12 1

Дубинский начал продавать свои элитные авто - агент НАБУ

11 февраля 2021, 13:12 1
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", выставил на продажу свои многочисленные автомобили.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает RegioNews.

Кажется, мама больше не "любит скорость", потому что Дубинский начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, господа", - говорится в сообщении.

Также агент НАБУ Шевченко опубликовал соответствующие скриншоты.

Как сообщалось ранее, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из "Слуг народа".

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Александр Дубинский авто продажа НАБУ санкции

 
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