Решение Зеленского о закрытии телеканалов поддерживают не менее 35% украинцев - КМИС

Лучше всего к решению президента относятся на Западе и в Центре государства

Лучше всего к решению президента относятся на Западе и в Центре государства

Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, решение президента Украины Владимира Зеленского прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK поддержали от 35 до 43% украинцев. Одобрение этого шага зависело от формулировки вопроса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса.

Отмечается, что половине респондентов опроса задавали один вопрос, другой половине - вторых.

В первом случае респондента просили выбрать одну из двух интерпретаций, с которой он больше согласен: "запрет телеканалов "112", "ЗИК" и "NewsOne" в Украине является необходимым шагом для защиты государства" или "запрет телеканалов "112", "ЗИК" и "NewsOne" в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан".

В целом 34,6% респондентов при такой формулировке считают запрет необходимым шагом, в то время как 40,8%, наоборот, считают этот шаг ошибочным. Если на Западе и в Центре преобладает поддержка шага, то на Юге, Востоке и Донбассе больше тех, кто считает такой шаг ошибкой.

Второй половине респондентов задавался вопрос "2 февраля президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны приняли решение о запрете трансляции телеканалов "112", "ЗИК" и "НьюзВан". Вы поддерживаете или не поддерживаете это решение?". В такой формулировке 43% поддерживают решение, не поддерживают - 40,3%. На Западе и в Центре больше тех, кто поддерживает решение, а на Юге, Востоке и Донбассе больше тех, кто не поддерживает решение.

В опросе приняли участие около 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Кроме того, ранее 49% опрошенных граждан поддерживали решение о наложении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK, 41% респондентов не согласны с их закрытием. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг".

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа". Также рейтинг доверия Разумкова больше, чем у Зеленского.

Президентский рейтинг: почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента.