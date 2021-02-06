На Закарпатті вісім працівників митниці погоріли на "схемі" з розмитненням автомобілів

Всього спричинено збитків на понад 2 мільйони гривень

Всього спричинено збитків на понад 2 мільйони гривень

Фото: Нацполіція

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області разом із колегами-правоохоронцями викрили злочинну діяльність підозрюваних та організовану ними схему мінімізації мита при оформленні імпорту. Всього у схемі було задіяно восьмеро працівників митного поста "Хуст" та директор однієї із приватних фірм.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники діяли за наступною схемою. Директор фірми виготовляв дублікати товаротранспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів. Своєю чергою працівники митного поста "Хуст" ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов’язкові платежі.

У такій "співпраці" зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків - суму підтверджують проведені експертизи", - йдеться у повідомленні.

Вісьмом працівникам митниці було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Щодо організатора схеми та керівника фірми – їхнім діям буде надана правова оцінка одразу після завершення всіх необхідних для цього слідчих та процесуальних дій.

Нагадаємо, на Миколаєвщині затримали на одержанні хабаря начальника управління поліції.