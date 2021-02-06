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06 лютого 2021, 14:04 3172

На Закарпатті вісім працівників митниці погоріли на "схемі" з розмитненням автомобілів

06 лютого 2021, 14:04 3172
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Всього спричинено збитків на понад 2 мільйони гривень
Всього спричинено збитків на понад 2 мільйони гривень
Фото: Нацполіція
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Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області разом із колегами-правоохоронцями викрили злочинну діяльність підозрюваних та організовану ними схему мінімізації мита при оформленні імпорту. Всього у схемі було задіяно восьмеро працівників митного поста "Хуст" та директор однієї із приватних фірм.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники діяли за наступною схемою. Директор фірми виготовляв дублікати товаротранспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів. Своєю чергою працівники митного поста "Хуст" ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов’язкові платежі.

У такій "співпраці" зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків - суму підтверджують проведені експертизи", - йдеться у повідомленні.

Вісьмом працівникам митниці було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Щодо організатора схеми та керівника фірми – їхнім діям буде надана правова оцінка одразу після завершення всіх необхідних для цього слідчих та процесуальних дій.

Нагадаємо, на Миколаєвщині затримали на одержанні хабаря начальника управління поліції.

хабар митниця гроші бюджет авто корупція

 
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