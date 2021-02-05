Тупицький змушений працювати дистанційно - КСУ

Співробітники Управління держохорони не пускають його на робоче місце

Співробітники Управління держохорони не пускають його на робоче місце

Фото: з відкритих джерел

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не може потрапити на робоче місце, тому він змушений виконувати службові обов’язки в режимі дистанційної роботи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину", - йдеться у повідомленні.

В КСУ зазначили, що указ Зеленського "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного Суду.

Також з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови Суду, згаданий указ Президента України не має наслідком відсторонення Тупицького О.М. від посади голови Конституційного Суду України", - підкреслюється у повідомленні.

Як заявили в суді, виконання головою Конституційного Суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.