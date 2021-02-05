09:02  05 лютого
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
11:36  05 лютого
КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії
08:11  05 лютого
Вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2021, 14:09 233

Тупицький змушений працювати дистанційно - КСУ

05 лютого 2021, 14:09 233
Читайте также на русском языке
Співробітники Управління держохорони не пускають його на робоче місце
Співробітники Управління держохорони не пускають його на робоче місце
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не може потрапити на робоче місце, тому він змушений виконувати службові обов’язки в режимі дистанційної роботи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину", - йдеться у повідомленні.

В КСУ зазначили, що указ Зеленського "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного Суду.

Також з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови Суду, згаданий указ Президента України не має наслідком відсторонення Тупицького О.М. від посади голови Конституційного Суду України", - підкреслюється у повідомленні.

Як заявили в суді, виконання головою Конституційного Суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

суд закон робота КСУ Олександр Тупицький

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua