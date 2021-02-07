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07 лютого 2021, 12:24 1663

Заступник Уруського, якого звільнили за водіння у нетверезому стані, задекларував мільйонні статки

07 лютого 2021, 12:24 1663
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Віталій Немілостівий має бізнес, три будинки та колекції зброї, монет, ікон та елітного алкоголю
Віталій Немілостівий має бізнес, три будинки та колекції зброї, монет, ікон та елітного алкоголю
Фото з відкритих джерел
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Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Віталій Немілостівий подав декларацію перед звільненням, у якій показав мільйонні статки.

Відповідну електронну декларацію перед звільненням можна знайти у реєстрі НАЗК, пише RegioNews.

Згідно з декларацією, Немілостівий володіє трьома житловими будинками в селі Сороківка під Харковом (площа 178,6 кв.м, 19,4 кв.м, 26,2 кв.м) і 16-ма земельними ділянками в селі Сороківка загальною площею 3,04 га.

Крім цього, Немілостівий має право користуватися земельною ділянкою площею 1000 кв.м і житловим будинком площею 219,2 кв.м у Харкові. Також він орендував кімнату площею 34,9 кв.м у Києві. Недобудованими посадовець має надвірні будівлі площею 120 кв.м у селі Сороківка.

Немілостівий задекларував 18 найменувань цінного майна, зокрема ювелірні вироби, годинники, антикваріат, колекція спиртних напоїв із 421 одиниці, колекції зброї, монет та ікон.

У 2020 році Немілостівий орендував автомобіль Mercedes-Benz Модель:E280 4MATIC. Орендодавець – Світлана Немілостіва.

Немілостівий задекларував корпоративні права у наступних підприємствах: ТОВ "ПРАТ ХЗТУ" (10,1 млн грн, 50%), ТОВ "ВТЦ ІСЖМ" (5,28 млн грн, 51,9%), ТОВ "ІПП Машгідропривод" (13,5 тис. грн, 73,2%), ТОВ "Автозатишок" (937,7 тис. грн, 28,07%), ТОВ "ХЗБДКМ" (35 тис. грн, 100%), ТОВ "ПКБ МГП" (13,5 тис. грн, 73,2%), ПАТ "Харківхолодмаш" (1,2 млн грн, 24,3%).

Крім цього, Немілостівий готівкою тримає 400 тисяч грн, 55 тисяч доларів, 50 тисяч євро, 50 тисяч швейцарських франків і 30 тисяч фунтів. Третім особам Немілостівий позичив 3,08 млн грн, дебіторська заборгованість – 1,1 млн грн.

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого через те, що той керував автомобілем у нетверезому стані і зчинив бійку з поліціянтами.

У Зеленського відреагували на звільнення заступника Уруського. Раніше стало відомо, що Кабмін проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського.

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