Заступник Уруського, якого звільнили за водіння у нетверезому стані, задекларував мільйонні статки

Віталій Немілостівий має бізнес, три будинки та колекції зброї, монет, ікон та елітного алкоголю

Віталій Немілостівий має бізнес, три будинки та колекції зброї, монет, ікон та елітного алкоголю

Фото з відкритих джерел

Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Віталій Немілостівий подав декларацію перед звільненням, у якій показав мільйонні статки.

Відповідну електронну декларацію перед звільненням можна знайти у реєстрі НАЗК, пише RegioNews.

Згідно з декларацією, Немілостівий володіє трьома житловими будинками в селі Сороківка під Харковом (площа 178,6 кв.м, 19,4 кв.м, 26,2 кв.м) і 16-ма земельними ділянками в селі Сороківка загальною площею 3,04 га.

Крім цього, Немілостівий має право користуватися земельною ділянкою площею 1000 кв.м і житловим будинком площею 219,2 кв.м у Харкові. Також він орендував кімнату площею 34,9 кв.м у Києві. Недобудованими посадовець має надвірні будівлі площею 120 кв.м у селі Сороківка.

Немілостівий задекларував 18 найменувань цінного майна, зокрема ювелірні вироби, годинники, антикваріат, колекція спиртних напоїв із 421 одиниці, колекції зброї, монет та ікон.

У 2020 році Немілостівий орендував автомобіль Mercedes-Benz Модель:E280 4MATIC. Орендодавець – Світлана Немілостіва.

Немілостівий задекларував корпоративні права у наступних підприємствах: ТОВ "ПРАТ ХЗТУ" (10,1 млн грн, 50%), ТОВ "ВТЦ ІСЖМ" (5,28 млн грн, 51,9%), ТОВ "ІПП Машгідропривод" (13,5 тис. грн, 73,2%), ТОВ "Автозатишок" (937,7 тис. грн, 28,07%), ТОВ "ХЗБДКМ" (35 тис. грн, 100%), ТОВ "ПКБ МГП" (13,5 тис. грн, 73,2%), ПАТ "Харківхолодмаш" (1,2 млн грн, 24,3%).

Крім цього, Немілостівий готівкою тримає 400 тисяч грн, 55 тисяч доларів, 50 тисяч євро, 50 тисяч швейцарських франків і 30 тисяч фунтів. Третім особам Немілостівий позичив 3,08 млн грн, дебіторська заборгованість – 1,1 млн грн.

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого через те, що той керував автомобілем у нетверезому стані і зчинив бійку з поліціянтами.

У Зеленського відреагували на звільнення заступника Уруського. Раніше стало відомо, що Кабмін проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського.