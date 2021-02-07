Заместитель Уруского, которого уволили за вождение в нетрезвом виде, задекларировал миллионное состояние

Виталий Немилостивый имеет бизнес, три дома и коллекции оружия, монет, икон и элитного алкоголя

Виталий Немилостивый имеет бизнес, три дома и коллекции оружия, монет, икон и элитного алкоголя

Фото из открытых источников

Заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталий Немилостивый подал декларацию перед увольнением, в которой показал миллионное состояние.

Соответствующую электронную декларацию перед увольнением можно найти в реестре НАПК, пишет RegioNews.

Согласно декларации, Немилостивый владеет тремя жилыми домами в селе Сороковка под Харьковом (площадь 178,6 кв. м, 19,4 кв.м, 26,2 кв.г) и 16-ю земельными участками в селе Сороковка общей площадью 3,04 га.

Кроме этого, Немилостивый имеет право пользоваться земельным участком площадью 1000 кв.м и жилым домом площадью 219,2 кв. м в Харькове. Также он арендовал комнату площадью 34,9 кв.м в Киеве. У чиновника также есть недостроенные надворные постройки площадью 120 кв.м в селе Сороковка.

Немилостивый задекларировал 18 наименований ценного имущества, в том числе ювелирные изделия, часы, антиквариат, коллекцию спиртных напитков в количестве 421 единицы, коллекции оружия, монет и икон.

В 2020 году Немилостивый арендовал автомобиль Mercedes-Benz Модель:E280 4MATIC. Арендодатель – Светлана Немилостивая.

Немилостивый задекларировал корпоративные права в следующих предприятиях: ООО "ЧАО ХЗТУ" (10,1 млн грн, 50%), ООО "ВТЦ ИСЖМ" (5,28 млн грн, 51,9%), ООО "ИПП Машгидропривод" (13,5 тыс. грн, 73,2%), ООО "Автозатишок" (937,7 тыс. грн, 28,07%), ООО "ХЗБДКМ" (35 тыс. грн, 100%), ООО "МГП ПКБ" (13,5 тыс. грн, 73,2%), ПАО "Харьковхолодмаш" (1,2 млн грн, 24,3%).

Кроме этого, Немилостивый наличными держит 400 тысяч грн, 55 тысяч долларов, 50 тысяч евро, 50 тысяч швейцарских франков и 30 тысяч фунтов. Третьим лицам Немилостивый одолжил 3,08 млн грн, дебиторская задолженность – 1,1 млн грн.

Напомним, 21 января Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого за то, что тот управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и устроил драку с полицейскими.

У Зеленского отреагировали на увольнение заместителя Уруского. Ранее стало известно, что Кабмин проведет срочное заседание для увольнения заместителя министра Уруского.