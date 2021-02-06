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06 лютого 2021, 15:14 110

"Тому що послідовний": Разумков пояснив, чому не голосуватиме за Вітренка втретє

06 лютого 2021, 15:14 110
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Рада знову може винести на голосування кандидатуру Вітренка
Рада знову може винести на голосування кандидатуру Вітренка
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не буде голосувати за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром - міністром енергетики в разі, якщо відповідний проєкт постанови буде втретє внесено на голосування.

Як зазначає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Бабелю".

На запитання щодо підтримки кандидатури Вітренка в разі третього голосування Дмитро Разумков відповів так: "Я намагаюся бути послідовним".

Спікер нагадав, що відповідно до процедури фракція ухвалює рішення, пропонує його прем’єру, який своєю чергою вносить до парламенту подання, його розглядає комітет, після чого документи передають до залу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що кандидатура Юрія Вітренка буде втретє запропонована на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради. Попередні дві спроби проголосувати за його призначення в парламенті провалилися.

Юрій Вітренко міністр голосування Дмитро Разумков енергетика фракція

 
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