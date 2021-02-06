Генпродюсер телеканала "112 Украина" будет баллотироваться в Раду от ОПЗЖ

Довыборы в Верховную Раду назначены на март 2021 года

Довыборы в Верховную Раду назначены на март 2021 года

Фото: Артем Марчевский/Facebook

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский будет баллотироваться от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №50 (Донецкая область).

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

Отмечается, что такое решение члены ОПЗЖ приняли на партийном съезде. Кандидатуру Марчевского как "руководителя молодежного крыла ОПЗЖ" делегаты съезда поддержали единогласно.

В комментарии изданию "Новости Донбасса" он подтвердил, что до сих пор продолжает работать генеральным продюсером телеканала "112 Украина" и не видит конфликта интересов в сочетании партийной деятельности и работы медиаменеджера.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

3 февраля в Минкульте заявили, что будут просить YouTube заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".