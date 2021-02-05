У Київській області проведуть інвентаризацію земель зони відчуження

Чиновники хочуть встановити кількісні та якісні характеристики земель

Чиновники хочуть встановити кількісні та якісні характеристики земель

Фото: із відкритих джерел

Державне агентство з управління зоною відчуження планує провести інвентаризацію земель у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС на території Київської області.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Уповноважити Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) бути замовником робіт із розробки технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації зазначених земель з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою", - йдеться в тексті розпорядження.

Зазначається, що це дозволить визначити розташування об'єктів землеустрою, їхні межі та розміри, а також виявити землі, які використовуються нераціонально.

Також в рамках інвентаризації чиновники хочуть встановити кількісні та якісні характеристики земель, що необхідно для ведення Державного земельного кадастру.

Також інвентаризація дозволить чітко визначити зовнішні та внутрішні межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Нагадаємо, у Харкові одного з керівників філії держгеокадастру затримали на хабарі. Чиновник вимагав гроші за надання документів для розробки проєкту відведення ділянки.