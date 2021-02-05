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05 февраля 2021, 19:57 366

В Киевской области проведут инвентаризацию земель зоны отчуждения

05 февраля 2021, 19:57 366
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Чиновники хотят установить количественные и качественные характеристики земель
Чиновники хотят установить количественные и качественные характеристики земель
Фото: из открытых источников
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Государственное агентство по управлению зоной отчуждения планирует провести инвентаризацию земель в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС на территории Киевской области.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Уполномочить Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) быть заказчиком работ по разработке технической документации по землеустройству относительно инвентаризации указанных земель с учетом требований государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства", - говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что это позволит определить расположение объектов землеустройства, их границы и размеры, а также выявить земли, которые используются нерационально.

Также в рамках инвентаризации чиновники хотят установить количественные и качественные характеристики земель, что необходимо для ведения Государственного земельного кадастра.

Также инвентаризация позволит четко определить внешние и внутренние границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Напомним, в Харькове одного из руководителей филиала госгеокадастра задержали на взятке. Чиновник требовал деньги за предоставление документов для разработки проекта отвода участка.

Киевская область зона Чернобыль Госгеокадастр земля

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