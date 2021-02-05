"Йде війна": Аваков заявив про загострення на Донбасі

За його словами, там вже немає жодного мирного процесу

За його словами, там вже немає жодного мирного процесу

Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. На його думку, на сході країни вже немає жодного мирного процесу.

Як передає RegioNews, про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу". Саме через загострення ситуації, президент був змушений направити на лінію фронту головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Президент був змушений Хомчака негайно послати на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації. Ніякого мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде", - сказав він. Аваков також порадив дивитися на рішення про введення санкцій проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne через призму загострення на Донбасі. Нагадаємо, вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів.

.