Вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів

Порушення режиму "тиші" відбулось поблизу Новомихайлівки

Порушення режиму "тиші" відбулось поблизу Новомихайлівки

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з міномету та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів", - йдеться у повідомленні.

Також, в районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.