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В зоне ООС три обстрела, боевики минировали украинские позиции из беспилотника
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05 февраля 2021, 17:56 295

В зоне ООС три обстрела, боевики минировали украинские позиции из беспилотника

05 февраля 2021, 17:56 295
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Враг вел огонь в районе Новомихайловки и Богдановки
Враг вел огонь в районе Новомихайловки и Богдановки
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным штаба, неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, недалеко от этого населенного пункта было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Богдановка боевики совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 153 взрывоопасных предмета.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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