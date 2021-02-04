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Доба на Донбасі: 4 порушення режиму "тиші", поранений український боєць
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04 лютого 2021, 18:36 18

Доба на Донбасі: 4 порушення режиму "тиші", поранений український боєць

04 лютого 2021, 18:36 18
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Військовослужбовець доставлений в медзаклад і отримує допомогу
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Водяного, що на Приазов’ї. А в районі населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога, - повідомляють у штабі.

Також було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів в районі населеного пункту Кримське.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Окрім цього, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв раніше штаб, зниклий на Донбасі військовий знаходиться в полоні у бойовиків. Деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Також стало відомо, що в Маріуполі знайшли схрон із понад 1600 гранатами, десятками пістолетів і понад 120 ящиками з патронами.

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