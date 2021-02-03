Суд дозволив здійснити примусовий привід глави ОАСК Вовка
Його повинні доставити в суд 8 лютого
Його повинні доставити в суд 8 лютого
Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про примусовий привід судді глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його повинні доставити в суд 8 лютого.
Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.
За її словами, якщо глава ОАСК прибуде до суду, то там буде обиратися йому запобіжний захід.
"Суддя прийняв рішення про примусовий привід глави ОАСК на 8 лютого", - уточнила вона.
Нагадаємо, 2 лютого у НАБУ заявили, що глава ОАСК Вовк знову проігнорував повістку.
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