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04 лютого 2021, 17:13 211

Штурм телеканалу "НАШ”: затримано четверо активістів, один із них погрожує самогубством

04 лютого 2021, 17:13 211
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Біля офісу телеканалу відбулася акція протесту, учасники якої вимагали припинити роботу каналу і намагалися штурмувати будівлю
Біля офісу телеканалу відбулася акція протесту, учасники якої вимагали припинити роботу каналу і намагалися штурмувати будівлю
Фото: Facebook
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У Києві правоохоронці затримали чотирьох учасників сутичок біля офісу телеканалу "НАШ" за вчинення протиправних дій, їх доставили у відділок.

Про це повідомляє Національна поліція Києва, передає RegioNews.

Окремі учасники заходу не відреагували на законні вимоги та попередження правоохоронців і вдалися до протиправних дій. У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції", — йдеться в повідомленні.

Які саме порушення здійснили демонстранти, правоохоронці не уточнили. У пресслужбі поліції додали, що нині ситуація біля каналу спокійна.

Як повідомляє РБК-Україна, один із затриманих активістів погрожує здійснити самогубство. Чоловік видерся на вікно відділку поліції та погрожує стрибнути вниз, якщо його спробують зняти.

Також він заявив, що накладе на себе руки, якщо на місце не приїде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а телеканал не буде закритий.

Я вимагаю, аби Аваков з'явився прямо сюди. Я вимагаю, аби тут з'явилися всі телеканали. Щоб вони транслювали мої вимоги. Я вимагаю, щоб закрили телеканал "НАШ". Я вимагаю, щоб всі проросійські телеканали були закриті", - заявив чоловік.

У Києві під будівлею телеканалу "НАШ" сталася сутичка між поліцією і протестувальниками, націоналісти намагалися прорватися до телеканалу.

Київ

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