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03 лютого 2021, 08:56 36

Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам

03 лютого 2021, 08:56 36
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Підозрюваних триматимуть під арештом до 2 квітня 
Підозрюваних триматимуть під арештом до 2 квітня 
Фото: з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Суд ухвалив рішення щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, суд вирішив продовжити покладені на Дугарь обов'язки до 2 квітня. У цей період вона має повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, а також з'являтися до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом.

Кузьменко суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 2 квітня. Андрій Антоненко теж має перебувати під вартою до 2 квітня.

Нагадаємо, 29 січня апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.

19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

суд арешт Павло Шеремет журналісти Справа Шеремета

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