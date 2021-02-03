Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам

Підозрюваних триматимуть під арештом до 2 квітня

Підозрюваних триматимуть під арештом до 2 квітня

Фото: з відкритих джерел

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Суд ухвалив рішення щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, суд вирішив продовжити покладені на Дугарь обов'язки до 2 квітня. У цей період вона має повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, а також з'являтися до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом.

Кузьменко суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 2 квітня. Андрій Антоненко теж має перебувати під вартою до 2 квітня.

Нагадаємо, 29 січня апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.

19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.