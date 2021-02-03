Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам

Подозреваемых будут держать под арестом до 2 апреля

Подозреваемых будут держать под арестом до 2 апреля

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Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд принял решение в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание суда.

Так, суд решил продолжить возложенные на Дугарь обязанности до 2 апреля. В этот период она должна уведомлять суд об изменении места жительства и работы, а также появляться к следователю, прокурора или суда по первому вызову.

Кузьменко суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля. Андрей Антоненко тоже должен находиться под стражей до 2 апреля.

Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.

19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.