Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам
Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд принял решение в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание суда.
Так, суд решил продолжить возложенные на Дугарь обязанности до 2 апреля. В этот период она должна уведомлять суд об изменении места жительства и работы, а также появляться к следователю, прокурора или суда по первому вызову.
Кузьменко суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля. Андрей Антоненко тоже должен находиться под стражей до 2 апреля.
Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.
19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.