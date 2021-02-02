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В зоне ООС за сутки четыре обстрела, погиб украинский военный
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02 февраля 2021, 17:52 116

В зоне ООС за сутки четыре обстрела, погиб украинский военный

02 февраля 2021, 17:52 116
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Фото: из открытых источников
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В течении суток, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

Защитнику была оперативно оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - отметили в штабе ООС.

Также боевики открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.

О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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