Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ

Бойових втрат серед наших захисників немає

Бойових втрат серед наших захисників немає

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Протягом поточної доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

"Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів", - зауважили на передовій.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, минулої доби в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші".