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Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ
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01 лютого 2021, 17:50 125

Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ

01 лютого 2021, 17:50 125
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Бойових втрат серед наших захисників немає
Бойових втрат серед наших захисників немає
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Протягом поточної доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

"Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів", - зауважили на передовій.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, February 1, 2021

Нагадаємо, минулої доби в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші".

Донбас ООС Україна війна бойовики

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