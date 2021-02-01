Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ
Протягом поточної доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
"Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів", - зауважили на передовій.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, February 1, 2021
Нагадаємо, минулої доби в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші".