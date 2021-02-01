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01 лютого 2021, 15:02 98

Разумков відповів Кравчуку щодо референдуму

01 лютого 2021, 15:02 98
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Спікер переконаний, що українці і без референдуму знають, чий Крим і Донбас
Спікер переконаний, що українці і без референдуму знають, чий Крим і Донбас
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради заперечив необхідність референдуму з питання, кому належать тимчасово окуповані території Криму, Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради, передає RegioNews.

Запропонований головою української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонідом Кравчуком референдум проводити не потрібно, вважає Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Мова йшла про те, щоб визначити, що (Донбас — ред.) — це територія України, що вона є неподільною, цілісною. Я, при всій повазі до Леоніда Макаровича, не думаю, що потрібно проводити з цього питання референдум, тому що і в цій залі, і всі, хто нас дивляться, і так розуміють без референдуму, що територія тимчасово окупованого Криму, Донецької і Луганської областей — це є на 100% територія України, і рано чи пізно вона повернеться, — сказав Голова ВР.

Як повідомлялося, Леонід Кравчук заявив, що питання Донбасу і Криму необхідно винести на референдум.

референдум ТКГ Верховна Рада Дмитро Разумков Леонід Кравчук

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