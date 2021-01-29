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29 січня 2021, 19:21 44

Ексголова Чорнобильської АЕС піде під суд за продаж радіоактивного металобрухту

29 січня 2021, 19:21 44
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Чиновник виставив на аукціон більше 500 тонн радіоактивного металу
Чиновник виставив на аукціон більше 500 тонн радіоактивного металу
Фото: flickr
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Колишній керівник Чорнобильської АЕС завдав державному підприємству матеріальної шкоди на суму більш ніж 2,75 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2019 році чиновник виставив на аукціон більше 500 тонн радіоактивного металобрухту за ціною 1 тис. грн за тонну, що є значно заниженою вартістю.

Внаслідок цього, відповідно до висновку судово-економічної експертизи, державі завдано матеріальної шкоди на понад 2,75 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Справу проти екскерівника Чорнобильської АЕС щодо незаконного поводження із радіоактивними матеріалами Київська обласна прокуратура відправила до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада може криміналізувати незаконне проникнення в зону ЧАЕС.

ЧАЕС корупція суд прокуратура Чорнобиль кримінальна справа

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