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04 серпня 2020, 19:40 1

Фірма Ярославського і китайські інвестори займуться заводом "Мотор Cіч"

04 серпня 2020, 19:40 1
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Досягнуто домовленості з компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited
Досягнуто домовленості з компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited
Фото з відкритих джерел
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Представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть спільно розвивати запорізьке ПАТ "Мотор Cіч".

Про це повідомляє офіційний сайт DCH, пише Regionews.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що компанія Олександра Ярославського DCH вже має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка".

Довідка: ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

У 2016 році підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані зі Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад $100 млн.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що син ексвласника "Мотор Січі" Олександр Богуслаєв купив острів поблизу Італії за 10 млн євро.

виробництво купівля Ярославський Олександр Завод Мотор Січ
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