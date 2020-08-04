Фірма Ярославського і китайські інвестори займуться заводом "Мотор Cіч"

Досягнуто домовленості з компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited

Досягнуто домовленості з компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited

Фото з відкритих джерел

Представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть спільно розвивати запорізьке ПАТ "Мотор Cіч".

Про це повідомляє офіційний сайт DCH, пише Regionews.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що компанія Олександра Ярославського DCH вже має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка".

Довідка: ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

У 2016 році підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані зі Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад $100 млн.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що син ексвласника "Мотор Січі" Олександр Богуслаєв купив острів поблизу Італії за 10 млн євро.