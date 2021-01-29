13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
17:19  29 січня
В Україні через негоду досі без електрики понад 350 населених пунктів: що кажуть у президента
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 18:50 74

Законопроєкт про реформу СБУ потребує суттєвого доопрацювання, - Баканов

29 січня 2021, 18:50 74
Читайте также на русском языке
Також глава відомства наголосив на потребі матеріально-технічної бази СБУ
Також глава відомства наголосив на потребі матеріально-технічної бази СБУ
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава спецслужби Іван Баканов зазначає, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект про реформу Служби безпеки України потребує суттєвого доопрацювання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Глава Служби під час засідання підсумкової колегії наголосив на важливості сучасних підходів у роботі відомства. За його словами, реформа СБУ допоможе в цьому.

Однак відповідний законопроект, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, потребує суттєвого доопрацювання, - йдеться в повідомленні СБУ з посиланням на Баканова.

Глава СБУ додав, що реформа - це не тільки закон, а й щоденна робота, пріоритети і зміни, які впроваджуються вже зараз.

Він також наголосив на необхідності поліпшення матеріально-технічної бази СБУ і гідного забезпечення співробітників, відповідного з іншими правоохоронними органами.

Як повідомлялося, глава СБУ отримує далеко не мінімалку: Баканов у жовтні отримав "скажену" зарплату. Він заробив понад 100 000 гривень.

финансирование СБУ реформа законопроєкт Іван Баканов

На Буковині посадовці-фіскали "кришували" експорт горіхів в обхід оподаткування. Збитки – 258 млн грн
29 січня 2021, 17:36
У "Слузі народу" пояснили, як працюватиме СБУ після реформи
29 січня 2021, 10:43
Вслід за Зеленським, думкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ поцікавився Разумков
28 січня 2021, 19:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram