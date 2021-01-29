Законопроєкт про реформу СБУ потребує суттєвого доопрацювання, - Баканов

Також глава відомства наголосив на потребі матеріально-технічної бази СБУ

Також глава відомства наголосив на потребі матеріально-технічної бази СБУ

Фото з відкритих джерел

Глава спецслужби Іван Баканов зазначає, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект про реформу Служби безпеки України потребує суттєвого доопрацювання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Глава Служби під час засідання підсумкової колегії наголосив на важливості сучасних підходів у роботі відомства. За його словами, реформа СБУ допоможе в цьому.

Однак відповідний законопроект, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, потребує суттєвого доопрацювання, - йдеться в повідомленні СБУ з посиланням на Баканова.

Глава СБУ додав, що реформа - це не тільки закон, а й щоденна робота, пріоритети і зміни, які впроваджуються вже зараз.

Він також наголосив на необхідності поліпшення матеріально-технічної бази СБУ і гідного забезпечення співробітників, відповідного з іншими правоохоронними органами.

Як повідомлялося, глава СБУ отримує далеко не мінімалку: Баканов у жовтні отримав "скажену" зарплату. Він заробив понад 100 000 гривень.