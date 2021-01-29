Законопроект о реформе СБУ требует существенной доработки, - Баканов

Также глава ведомства подчеркнул необходимость материально-технической базы СБУ

Также глава ведомства подчеркнул необходимость материально-технической базы СБУ

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Глава спецслужбы Иван Баканов отмечает, что принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины требует существенной доработки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Глава Службы заседании итоговой коллегии отметил важность современных подходов в работе ведомства. По его словам, реформа СБУ поможет в этом.

Однако соответствующий законопроект, который Верховная Рада приняла в первом чтении, нуждается в существенной доработке, - говорится в сообщении СБУ со ссылкой на Баканова.

Глава СБУ добавил, что реформа - это не только закон, но и ежедневная работа, приоритеты и изменения, которые внедряются уже сейчас.

Он также отметил необходимость улучшения материально-технической базы СБУ и достойного обеспечения сотрудников, соответствующего с другими правоохранительными органами.

Как сообщалось, глава СБУ получает далеко не минималку: Баканов в октябре получил "бешеную" зарплату. Он заработал более 100 000 гривен.