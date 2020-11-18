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18 листопада 2020, 10:12 5

Далеко не мінімалка: Глава СБУ Баканов у жовтні отримав "скажену" зарплату

18 листопада 2020, 10:12 5
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Він заробив понад 100 000 гривень
Він заробив понад 100 000 гривень
Фото: СБУ
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Керівник Служби безпеки України Іван Баканов заробив у жовтні 102 700 гривень.

Як пише RegioNews, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських новин".

"Повідомляємо, що розмір грошового забезпечення (разом з премією та надбавками) голови Служби безпеки України Івана Баканова за жовтень 2020 року становить 102 747 гривень 81 копійку", - йдеться в повідомленні.

Так, розмір окладу Баканова не уточнюється. А розмір зарплати вказаний з урахуванням усіх надбавок та премій.

За жовтень глава СБУ Баканов заробив понад 100 000 гривень. Скріншот: ukranews.com

Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам.

СБУ голова зарплати Україна гроші
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