Далеко не мінімалка: Глава СБУ Баканов у жовтні отримав "скажену" зарплату

Він заробив понад 100 000 гривень

Він заробив понад 100 000 гривень

Фото: СБУ

Як пише RegioNews, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських новин".

"Повідомляємо, що розмір грошового забезпечення (разом з премією та надбавками) голови Служби безпеки України Івана Баканова за жовтень 2020 року становить 102 747 гривень 81 копійку", - йдеться в повідомленні.

Так, розмір окладу Баканова не уточнюється. А розмір зарплати вказаний з урахуванням усіх надбавок та премій.

Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам.