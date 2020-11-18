Далеко не мінімалка: Глава СБУ Баканов у жовтні отримав "скажену" зарплату
Він заробив понад 100 000 гривень
Він заробив понад 100 000 гривень
Керівник Служби безпеки України Іван Баканов заробив у жовтні 102 700 гривень.
Як пише RegioNews, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських новин".
"Повідомляємо, що розмір грошового забезпечення (разом з премією та надбавками) голови Служби безпеки України Івана Баканова за жовтень 2020 року становить 102 747 гривень 81 копійку", - йдеться в повідомленні.
Так, розмір окладу Баканова не уточнюється. А розмір зарплати вказаний з урахуванням усіх надбавок та премій.
Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам.
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