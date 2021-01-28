Суд у справі Штепи перенесли через неявку обвинуваченої на засідання
Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс на 9 лютого засідання у справі щодо колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи, де їй мали зачитати обвинувачення, через її неявку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Те, що Штепа не з’явилася на засідання, повідомив її адвокат Олександр Тананакін.
На запитання, чи з’явилася Штепа сьогодні на засідання, де їй мали зачитати обвинувачення, Тананакін відповів: "Ні. (Не з’явилася. Засідання перенесли —ред.) на 9 лютого о 11:00”.
За його словами, Штепа не з’явилася сьогодні до суду через участь у діяльності органів місцевого самоврядування.
Як повідомлялося раніше, 20 січня суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу. Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, вперше за два місяці приїхала в суд.