Доба на Донбасі: бойовики стріляли із забороненого озброєння

На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь

На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь

Фото: із відкритих джерел

Протягом поточної доби, 28 січня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби сапери розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 134 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, десять обстрілів на добу: в ООС запевняють, що ситуація на Донбасі контрольована.