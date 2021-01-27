Стало відомо, скільки українців незаконно утримують на Донбасі

Бойовики планують здійснити односторонню передачу українців, але точна дата поки що невідома

Бойовики планують здійснити односторонню передачу українців, але точна дата поки що невідома

Фото з відкритих джерел

З початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла.

Як пише RegioNews, про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Наразі кількість незаконно утримуваних українців становить 267 осіб. З них 226 - цивільні особи, у тому числі 4 волонтерів, 37 - військовослужбовці, 4 - добробати.

За її словами, бойовики планують здійснити односторонню передачу українців, але точна дата поки що невідома.

"Мною з’ясовано, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість та кого саме повернуть - невідомо. За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо", - написала Денісова.

За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" про... Posted by Людмила Денісова on Tuesday, January 26, 2021

Нагадаємо, раніше омбудсмен Денісова повідомила, що бойовики незабаром можуть передати Україні дев’ятьох полонених.