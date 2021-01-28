Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного вооружения

На обстрелы украинские военные открывали ответный огонь

На обстрелы украинские военные открывали ответный огонь

Фото: из открытых источников

В течении текущих суток, 28 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было проинформировано представителей ОБСЕ.

Также в течение суток саперы разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

Напомним, десять обстрелов в сутки: в ООС уверяют, что ситуация на Донбассе контролируемая.