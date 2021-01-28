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Десять обстрілів на добу: в ООС запевняють, що ситуація на Донбасі контрольована
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28 січня 2021, 08:11 243

Десять обстрілів на добу: в ООС запевняють, що ситуація на Донбасі контрольована

28 січня 2021, 08:11 243
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Бойовики вели вогонь з усіх видів озброєнь
Бойовики вели вогонь з усіх видів озброєнь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Богданівка, ворог застосував проти наших воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Також, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї. В передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї - ще й з підствольного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевняють в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 28 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики
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