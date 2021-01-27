Бойовики шість разів обстрілювали українських військових на Донбасі - штаб

Ворог обстрілював позиції збройних сил України в районі Зайцевого, Авдіївки, Мар’їнки та Водяного

Ворог обстрілював позиції збройних сил України в районі Зайцевого, Авдіївки, Мар’їнки та Водяного

Фото: flickr

27 січня протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, неподалік населеного пункту Зайцеве, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”, в передмісті Авдіївки та Мар’їнки, противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї, – з підствольного гранатомета.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби сапери розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5. Протягом доби поранено ще одно українського військовослужбовця.