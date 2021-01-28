Суд по делу Штепы перенесли из-за неявки обвиняемой на заседание

Сегодня ей должны были зачитать обвинение

Сегодня ей должны были зачитать обвинение

Фото из открытых источников

Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес на 9 февраля заседание по делу в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы, где ей должны были зачитать обвинения, из-за ее неявки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

То, что Штепа не явилась на заседание, сообщил ее адвокат Александр Тананакін.

На вопрос, появилась Штепа сегодня на заседание, где ему должны были зачитать обвинение, Тананакін ответил: "Нет. (Не появилась. Заседание перенесли —ред.) на 9 февраля в 11:00”.

По его словам, Штепа не явилась сегодня в суд через участие в деятельности органов местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, 20 января суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в сепаратизме Нелю Штепу. Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, впервые за два месяца приехала в суд.